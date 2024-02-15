BMW прорекламировала новые 3-Series на фоне «Москва-Сити»

Неожиданное промо с моделями 318i и 320d X-Drive в модификации Shadow Edition опубликовало японское подразделение немецкого бренда в одной из социальных сетей, запрещенных на территории России. При этом баварский автоконцерн ранее ввел ряд ограничений для владельцев своих машин в нашей стране.

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На рекламном постере японское подразделение BMW представило новые седан и универсал 3-Series в спецверсии Shadow Edition. Такая модификация отличается наличием темных акцентов в экстерьерах автомобилей. Позади машин отчетливо угадываются башни «Империя», «Эволюция» и «Город столиц» бизнес-центра «Москва-Сити».

Баварская марка официально прекратила продажи автомобилей в России еще весной 2022 года. В прошлом же году компания отключила работу нескольких фирменных приложений для российских владельцев машин. При этом производитель не сообщал об окончательном уходе с нашего рынка.

В настоящее время российские дилеры ввозят автомобили BMW по схеме параллельного импорта через третьи страны. В автосалонах есть в наличии разнообразные модели баварской марки. К примеру, 3-Series с двухлитровым двигателем мощностью 156 лошадиных сил можно приобрести за шесть миллионов рублей.