Lada Niva Travel оснастили новой полезной функцией

Российский концерн АвтоВАЗ оснастил внедорожники Lada Niva Travel новой функцией замка зажигания, которая позволяет включить питание без запуска двигателя. Об этом со ссылкой на инсайдерский паблик Avtograd News пишет издание «Автоновости дня».

Согласно инсайдерской информации, у «Lada Niva Travel появилась новая промежуточная функция замка зажигания, она включает питание, но не включает само зажигание».

При этом сам автопроизводитель пока не анонсировал новинку, однако потенциальные покупатели уже назвали ее приятной неожиданностью. В комментариях они отметили, что

теперь можно слушать музыку в машине, не включая зажигание.

Ранее портал «Автопоток» со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что АвтоВАЗ готовится к проведению в модернизации внедорожника Lada Niva Travel. Отмечалось, автомобиль будет оснащен бензиновым двигателем объемом 1,8 литра. Также уточнялось, что его создали на базе мотора ВАЗ-21179 от Lada Vesta.