В США толпа сожгла беспилотный Jaguar

В Сан-Франциско толпа атаковала беспилотный автомобиль Jaguar I-Pace сервиса такси Waymo и подожгла его фейерверком. Как сообщает Reuters, это стало самой «разрушительной атакой» на беспилотные транспортные средства в США.

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Вечером 10 февраля толпа окружила белый внедорожник, который двигался по улице в районе Чайна-таун, сообщил представитель Waymo.

Майкл Ванди, свидетель, опубликовавший видео инцидента, рассказал Reuters, что люди праздновали Новый год по лунному календарю, запуская фейерверки. Один из мужчин запрыгнул на капот автомобиля и разбил лобовое стекло. Другой последовал его примеру, пока некоторые в толпе одобрительно аплодировали.

«Именно тогда все сошли с ума», - заявил Ванди.

По его словам, люди со скейтбордами в руках начали разбивать стекла автомобиля, а другие - рисовать граффити на машине.

«Было две группы людей. Люди, которые это поощряли, и другие, которые были просто шокированы и начали снимать. Никто не пытался ничего предпринять - я имею в виду, невозможно было противостоять десяткам людей», - подчеркнул очевидец.

В итоге автомобиль загорелся. В Waymo заявили, что кто-то бросил внутрь фейерверк.

В автомобиле не было пассажиров, никто не пострадал. В Waymo подчеркнули, что тесно сотрудничают с местными службами безопасности, чтобы отреагировать на ситуацию.

Департамент полиции Сан-Франциско заявил, что расследует причину пожара, но не сообщил, были ли произведены аресты. Беспилотный электромобиль Jaguar I-Pace оснащен 29 камерами и другими датчиками, отмечает Reuters.

Это не первая атака на беспилотные автомобили в США, но ее серьезность говорит о растущей общественной враждебности к этому транспорту, подчеркивает агентство.