Ford усмотрел в дешевых китайских автомобилях колоссальную угрозу

Компания Ford опасается конкуренции со стороны китайских автопроизводителей, более того, склонен рассматривать доступные модели из КНР в качестве колоссальной угрозы, пишет Bloomberg со ссылкой на главного операционного директора подразделения Ford Electric Vehicles Марина Гьяджа.

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Топ-менеджер пессимистично отзывается о будущем: у Ford как у компании нет будущего, говорит Гъяджа, если не начать усиленно работать над моделями и "не привести себя в форму". Представитель "Форда"признал, что китайские конкуренты на шаг впереди по части технологий мобильности будущего.

Значительно потеснить американские компании на рынке США китайцам также может помочь локализация. Для этого необходимо построить заводы в Мексике, чтобы избавиться от уплаты заградительных пошлин в размере 27,5%. Можно рассматривать в качестве плацдарма для локализации и Канаду, но Мексика позволит сэкономить на более дешёвой рабочей силе.