АвтоВАЗ обсуждает запуск производства Lada в Азербайджане

В настоящее время АвтоВАЗ обсуждает вопрос запуска производства Lada в Азербайджане. Соответствующей информацией поделился президент компании Максим Соколов в кулуарах выставки-форума «Россия» на ВДНХ, передает РИА Новости.

Соколов напомнил, что делегация АвтоВАЗа сейчас находится в Азербайджане. По его словам, представители компании изучают производственные мощности будущих партнеров.

Глава фирмы выразил надежду на то, что весной будут позитивные новости по данному вопросу.

Ранее посол России в Эфиопии Евгений Терехин заявил, что в африканской стране ожидают начала сборки машин Lada. Он подчеркнул, что паузы в проекте по созданию там машин данного бренда нет.