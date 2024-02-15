Старый Volvo превратили в дорогой рестомод для любителей путешествий. Фото

Версия GT получила специальные настройки подвески и двигателя, а также облагороженный салон. Здесь есть новый титановый каркас безопасности, сиденья повышенного комфорта и обивка из натуральной кожи и ткани. Постройка такой машины занимает около года. Цена не сообщается, но обычный Volvo P1800 Cyan без приставки GT стоит 379 тысяч фунтов стерлингов, что соответствует 43,6 миллиона рублей.

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В 2020 году команда Cyan Racing (бывшая Polestar Racing), отвечающая за автоспортивные программы Volvo и Lynk & Co (обе марки входят в состав концерна Geely), представила рестомод на базе купе Volvo P1800 1964 года. Его шасси усилили вставками из высокопрочной стали и углепластика, а потом добавили современных компонентов.

Так, у машины появилась регулируемая алюминиевая подвеска с поперечными рычагами сзади вместо неразрезного моста и турбомотор на основе блока от гоночного Volvo S60 TC1.

Cyan Racing

Cyan Racing

Cyan Racing

Cyan Racing

Двигатель рестомода имеет объём два литра, выдает 420 лошадиных сил и 455 Нм крутящего момента и работает в паре с пятиступенчатой «механикой» Holinger со схемой переключений dog-leg (первая передача находится на месте второй). Тяга на заднюю ось идет через углепластиковый карданный вал и дифференциал повышенного трения. Всё это было специально настроено под трек, но теперь Cyan Racing решила выпустить гранд-турер, в котором акцент сделан на удобство в дальних поездках.

Cyan Racing

Cyan Racing

Cyan Racing