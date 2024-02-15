Президент АвтоВАЗа назвал актуальные сроки выхода Largus и e-Largus

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о ходе работ по проекту перезапуска Lada Largus и освоения промышленной сборки электрокара на базе универсала модели.

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Соколов подтвердил сроки рестарта производства "Ларгуса" с двигателем внутреннего сгорания: конвейер запустят в мае 2024 года. По словам президента АвтоВАЗа, в третьем квартале начнётся серийное производство электрического e-Largus, напомнив, что опытная партия электрокара была выпущена накануне 2024 года.

Также, по словам Соколова, проект движется даже с опережением графика по части переноса производственных мощностей из Тольятти в Ижевск.