Президент АвтоВАЗа назвал актуальные сроки выхода Largus и e-Largus

Президент АвтоВАЗа решил раскрыть актуальные сроки выхода Largus и e-Largus
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал о ходе работ по проекту перезапуска Lada Largus и освоения промышленной сборки электрокара на базе универсала модели.
Соколов подтвердил сроки рестарта производства "Ларгуса" с двигателем внутреннего сгорания: конвейер запустят в мае 2024 года. По словам президента АвтоВАЗа, в третьем квартале начнётся серийное производство электрического e-Largus, напомнив, что опытная партия электрокара была выпущена накануне 2024 года.
Также, по словам Соколова, проект движется даже с опережением графика по части переноса производственных мощностей из Тольятти в Ижевск.
В 2024 году АвтоВАЗ планирует выпустить 50 тысяч автомобилей Lada Largus, включая электрические модификации с батареями ёмкостью 44 и 61 кВт•ч и запасом хода чуть более 300 км и около 400 км соответственно.