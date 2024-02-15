Фестиваль скорости, музыки и драйва Garage Fest «Игора Драйв» пройдет 27 и 28 июля на автодроме «Игора Драйв». За свою короткую историю фестиваль уже превратился в главное автомобильное событие сезона: десятки тысяч зрителей приедут на самый современный автодром страны, чтобы посмотреть на уникальные автомобили, почувствовать драйв профессионального автоспорта и отлично провести время всей семьей. Здесь будут представлены различные спортивные соревнования, многочисленные площадки с мастер-классами, лекторием, аниматорами, фотозонами, дрифт-такси и картингом — каждый найдет себе занятие по душе.

© Мотор.ру

Очередной Garage Fest «Игора Драйв» пройдет 27 и 28 июля на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. Гости фестиваля смогу посетить два важных для российского автоспорта мероприятия — этап серии гонок на выносливость REC 4 часа «Игора Драйв» и этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS Europe. Также в рамках Garage Fest пройдет Всероссийское инженерное соревнование «Формула Студент», участники которого покажут возможности построенных ими гоночных автомобилей и электромобилей.

Мотор.ру

Главным украшением фестиваля станет зона «Автокультура» — выставка классических и редких автомобилей. На одной площадке соберется более ста машин, которые продемонстрируют красоту и стиль разных эпох. По традиции на «Автокультуре» будет работать лекторий, гости которого обсудят прошлое, настоящее и будущее автопрома. Все дискуссии интерактивные: посетители Garage Fest «Игора Драйв» — 2024 смогут задать спикерам вопросы, пообщаться на интересующие их темы.

Мотор.ру

Дополнит программу гоночного уик-энда выставка драгстеров и промодов, которые участвуют в чемпионате России по дрэг-рейсингу RDRC. Рассмотреть вблизи эти уникальные автомобили мощностью до 4500 л. с. сможет любой желающий. Каждый день фестиваля будет завершать масштабный концерт с участием звезд и молодых амбициозных исполнителей. В прошлые годы на сцене автодрома «Игора Драйв» выступали группа «Звери» и L’One, «Моя Мишель» и NILETTO, Владимир Пресняков, Леонид Агутин и Мари Краймбрери.