Появились новые фото и подробности о минивэне GAC M8

Китайский вэн доступен в четырех комплектациях, а вот мотор выбрать не получится. «Живые» продажи у официальных дилеров начнутся в ближайшее время.

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Полноразмерный минивэн GAC выпускают в Китае с 2017 года. Изначально он носил индекс GM8, затем на родине модель переименовали в M8, для экспортных же рынков (в список входит и Россия) придумали название GN8. В 2022-м вэн перешел во второе поколение. А позже новые MPV появились в РФ – но то речь о «параллельных» машинах, причем их везли как частные продавцы, так и крупные дилеры. Так вот теперь российское представительство GAC объявило о том, что «второй» минивэн официально выходит на рынок: от имени GN8 отказались, у нас модель будут продавать как GAC M8. К слову, минивэн первого поколения Россию уже покинул.

Длина свежего GAC M8 равна 5212 мм, ширина – 1893 мм, высота – 1823 мм, колесная база – 3070 мм. Для сравнения, размеры почившего GAC GN8 для РФ: 5066/1923/1822 мм, расстояние между осями – 3000 мм. Как и предшественник, новый минивэн представлен с семиместным салоном, с раздельными креслами во втором ряду.

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В Китае у M8 есть гибридные версии, но в России предложен чисто бензиновый вэн. Наша модель имеет турбочетверку 2.0 мощностью 231 л.с. (400 Нм), которая сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin. Привод только передний. Заявлено, что с места до «сотни» вэн разгоняется за 9,8 секунды.

Российскому GAC M8 обещаны светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений. У кресел второго ряда еще есть массажер и выдвижные подножки для ног, а в подлокотники встроены пульты для управления всеми этими функциями.

Колеса.ру

Минивэн доступен в четырех комплектациях, состав каждой из них еще не раскрыт, зато уже названы цены. Базовая версия GAC M8 GL обойдется минимум в 5 499 999 рублей, вариант GT стоит от 5 999 999 рублей, цена исполнения GX – от 6 299 999 рублей, топовый же M8 GX Premium стоит от 6 499 999 рублей. До официальных дилеров GAC машины доберутся в конце февраля.