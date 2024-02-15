В Госдуме озвучили, когда станут доступны краткосрочные полисы ОСАГО

Со следующего месяца у российских автомобилистов появится возможность заключать договор ОСАГО на срок от одного дня до трех месяцев и от трех месяцев до года. Такой информацией поделился в беседе с «Парламентской газетой» председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Парламентарий отметил, что с марта в стране начнет действовать соответствующий закон. Его приняли власти летом минувшего года.

По его словам, если автомобиль нужен только на один-два дня или на неделю, на такой же срок будут страховать езду на нем.

«Таким образом, я уверен, что многие, те, кто сегодня не страхуются, поскольку это для них кажется дорогим удовольствием, теперь это будут делать более активно», — отметил депутат.

Благодаря нововведению в страховые компании будут привлекаться дополнительные денежные средства, заявил Аксаков, отметив, что они станут источником для длинных инвестиций.