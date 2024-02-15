Сроки премьеры нового кроссовера Omoda в России снова сдвинули

В апреле нынешнего года на наш рынок выйдет Omoda E5 — электрическая версия знакомого россиянам C5, пишет Autonews со ссылкой на пресс-службу китайской марки. Причем дата постепенно сдвигается: изначально электрокар планировали представить в 2023 году, потом его дебют перенесли на первый квартал 2024-го. Теперь же выяснилось, что премьера состоится уже во втором квартале.

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Внешне Omoda E5 почти не отличается от бензинового «собрата». Главное, чем выделяется электрокар, — это заглушка на месте «сложной» и широкой решетки радиатора C5. Также есть отличия в оптике, которая у E5 более сложная, в оформлении бампера и колесных дисков. Салоны у автомобилей идентичны.

Технические характеристики кроссовера для России Omoda все еще держит в секрете. По неофициальным данным, E5 предложат с единственным мотором на передней оси, развивающим 225 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Другие источники сообщают о 204-сильном агрегате.

Емкость батареи предположительно составит 61 киловатт-час, а вот запас хода раскрыла сама компания в ходе премьеры для участников российского фан-клуба Omoda — 430 километров.

Автомобиль поддерживает функцию быстрой зарядки, что позволит пополнить запас энергии с 20 до 80 процентов за полчаса. Также обещан низкий расход энергии — 15,5 киловатт-часа на 100 километров.