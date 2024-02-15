Россияне потратили на покупку легковых автомобилей 9 трлн рублей

В 2023 году россияне купили машин на 8,976 трлн рублей. 35% от этой суммы ушло на новые легковые машины (3,131 трлн рублей). Соответственно оставшиеся 65% - это деньги, потраченные на подержанные автомобили (5,845 трлн рублей). В обоих случаях достигнутые показатели стали рекордными, отмечает агентство "Автостат".

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Также аналитики добавляют, что затраты россиян по отношению к результатам 2022 года выросли. Если по новым машинам они увеличились в 2,1 раза, то по автомобилям с пробегом - на 37%.

Продажи новых "легковушек" в нашей стране по итогам 2023 года увеличились на 69% и составили 1 059 000 единиц. Таким образом, после худшего в истории российского авторынка 2022 года, когда он рухнул в 2,4 раза до 626 300 машин, 1-миллионная отметка вновь достигнута.

Однако нынешний результат все еще на 30% ниже уровня досанкционного 2021 года (1 516 000 штук).

В агентстве "Автостат" просчитали несколько сценариев развития российского авторынка в 2024 году. Согласно базовому прогнозу, он может вырасти на 19-20% и достичь отметки в 1,25 млн штук. В случае наиболее благоприятных экономических и геополитических условий объем продаж увеличится до 1,38-1,4 млн машин.