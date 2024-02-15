Перечислены бренды, которые продают самые безопасные автомобили

Бренды BMW, Subaru, Volvo, Acura и Genesis продают самые безопасные автомобили. Об этом сообщает Quto со ссылкой на рейтинг безопасности NHTSA и IIHS.

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Отмечается, что в рейтинге IIHS 2024 года самую высокую оценку Top Safety Pick+ получили несколько моделей BMW, а именно авто 5 серии, X1 и X3. По версии IIHS, в 2024 году самыми безопасными моделями Subaru с рейтингом Top Safety Pick+ являются Impreza, Outback, Ascent и Solterra.

Также в материале говорится, что, по версии IIHS Top Safety Pick+, наиболее безопасными моделями Volvo в 2024 году стали XC90, XC90 Recharge, XC60. Среди самых безопасных моделей Acura в 2024 году по версии IIHS - Integra, MDX, RDX.

«Самыми безопасными моделями Genesis в 2024 году по версии IIHS Top Safety Pick+ стали: G80, Electrified G80, G90, GV60, GV70, Electrified GV70, GV80», - говорится в публикации.