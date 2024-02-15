Ram 4500 сделали уникальным пикапом-лимузином с кузовом более 4 метров

Мир автомобильного творчества не знает границ. В Интернете можно найти всевозможные странные проекты, включая этот очень длинный пикап Ram 4500 с механической коробкой передач и кузовом длиной 4,2 метра.

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В настоящее время необычный пикап-лимузин выставлен на продажу. Пробег составляет всего 54 000 миль или около 87 тысяч километров. Большая часть пробега была намотана с удлинённым кузовом.

Carakoom

Лучшая часть этого пикапа — фотодоказательство того, что в его кузове без проблем помещается грузовичок Honda Acty. А ещё там можно сделать огромный бассейн. А тот факт, что под капотом находится турбодизель Cummins с механической коробкой передач, делает этот проект весьма специфическим продуктом.

За необычный пикап просят 20 000 долларов (~1,8 млн рублей), но надо учитывать, что есть какие-то серьёзные проблемы с двигателем.

Carakoom