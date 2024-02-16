Новый Nissan Skyline выпустят в формате кроссовера и седана

Nissan выпустит модель с легендарным для поклонников марки именем Skyline. Это не является секретом, но предполагалось, что новый "Скайлайн" окажется кроссовером, однако, пишет Best Car, будет ещё и седан.

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Издание отталкивается от концептов Infiniti: седана Vision Qe и кроссовера Vision QeX. Но вне зависимости от типа кузова новый Skyline будет оснащаться электрической силовой установкой.

По предварительной информации, длина кроссовера составит 4,9 метра, высота будет небольшой (за счёт купеобразной крыши) - 1,65 метра. Размер колёсной базы - 2,9 метра.

Силовая установка будет двухмоторной, суммарная отдача составит около 450 л.с. Не исключено, что будет и менее мощный вариант - с одним электромотором на задней оси.