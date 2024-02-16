Энтузиаст скрестил шасси тягача с кузовом от пикапа Ford Ranger

Креативность американцев в отношении создания кастомных автомобилей удивляет. Какой-то безумец взял шасси грузовика, уменьшил колёсную базу и поставил на него кузов от пикапа Ford Ranger 1999 года выпуска.

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Несколько лет назад необычный автомобиль был выставлен на продажу на eBay. Пикап имеет и другие элементы, характерные для американских грузовиков, такие как направленные вверх выхлопные трубы и большие топливные баки по бокам.

Под капотом установлен бензиновый двигатель Ford 454 V8 с пятиступенчатой коробкой передач, возможно, взятый от пикапа.

На кузов нанесена аэрография развевающегося флага США. Ещё один флаг (уже настоящий) закреплён в кабине над головами водителя и пассажира.

Пикап получил название Big Nose или «Большой Нос» в переводе. Думаем, нет необходимости объяснять, почему у него такое прозвище, достаточно посмотреть на автомобиль в профиль, чтобы всё понять.

Есть и некоторые положительные моменты, например, радиус поворота стал намного меньше из-за короткой колёсной базы.

Но самое крутое, без сомнения, это его эксклюзивность и то, насколько сильно он должен привлекать внимание.

Несколько лет назад владелец просил за него 25 тысяч долларов, что по сегодняшнему курсу было бы около 2,3 млн рублей.

Как думаете, он стоит этих денег?