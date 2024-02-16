Представлен кроссовер Honda BR-V N7X Edition: спецверсия в честь оригинального концепта

Впрочем, ничего экстраординарного в новом исполнении нет, ведь предвестник и так выглядел, как готовая к производству модель. Да и техника у спецверсии стандартная.

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В серийном виде семиместный кроссовер Honda BR-V актуального второго поколения дебютировал в 2021 году. Выпуск модели налажен в Индонезии, оттуда его поставляют и в другие страны Юго-Восточной Азии, а также в ЮАР и на рынки Латинской Америки. Так вот теперь на производственной родине линейка комплектаций паркетника расширена: в рамках выставки Indonesia International Motor Show представили особое исполнение N7X Edition.

Название спецверсии выбрано не случайно – индекс N7X носил предвестник модели, он расшифровывается как New 7-Seater eXcitement. В индонезийском подразделении Хонды отмечают, что в плане дизайна новый вариант близок к концепту. Впрочем, в компании лукавят: предвестник и без того выглядел, как готовый к производству автомобиль, ничего необычного в дизайне не было. В итоге все, что роднит товарный BR-V N7X Edition с N7X Concept, так это потемневшие плашки на радиаторной решетке.

Колеса.ру

Спецверсия также получила черные диски (16- или 17-дюймовые), в том же цвете выполнены корпуса наружных зеркал, ручки дверей и антенна-плавник. Расположенные над противотуманками «скобы», напротив, из черных превратились в хромированные. А вот дополнительные диодные полоски ходовых огней, которые были у концепта, новому варианту не достались. Кузов Honda BR-V N7X Edition может быть окрашен в цвет Sand Khaki Pearl, который прежде был предусмотрен только для более престижного паркетника Honda HR-V. Наконец, на решетке красуется значок с названием нового варианта.

Колеса.ру

Интерьер в целом такой же, как у стандартного паркетника. Honda BR-V N7X Edition предложен в трех комплектациях. В списке оборудования базовой версии значатся размещенный в приборке экранчик на 4,2 дюйма, четыре подушки безопасности, мультимедиасистема с 7-дюймовым дисплеем, камера заднего вида, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора. В «среднем» исполнении появляются светодиодные противотуманки. Топовый BR-V N7X Edition – это плюс два «эйрбэга», а также комплекс Honda Sensing, в который входят адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений и слежения за разметкой.

Двигатель перешел с обычного BR-V: в Индонезии модель доступна с бензиновым атмосферником 1.5 мощностью 121 л.с. (145 Нм). Кроссовер BR-V N7X Edition предложен только с вариатором, тогда как стандартной модели еще положена механика. Привод в любом случае исключительно передний.