Подразделение владельца Google отозвало сотни роботакси из-за аварий

В США сервис беспилотных такси Waymo технологической компании Alphabet (владелец Google) объявил об отзыве 444 роботизированных автомобилей из-за двух дорожных аварий, случивших в штате Аризона в декабре 2023 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Согласно предварительной информации, управляющая машинами Waymo система оказалась неспособна правильно рассчитать траекторию движения буксируемого транспорта, если тот частично погружен на эвакуатор.

ДТП произошли в столице Аризоны городе Финикс с интервалом в несколько минут, когда два автомобиля Waymo один за другим врезались в один и тот же пикап, стоявший под углом к перевозившему его грузовику.

Как уточнили в компании, буксировщик находился в среднем ряду, а буксируемый автомобиль сместился вправо и пересек разделительную линию.

Оба столкновения произошли на низких скоростях, и люди в результате аварий не пострадали.

В Waymo уточнили, что обновили программное обеспечение своего автопарка в минувшем январе и обязались не допускать подобных ситуаций в будущем.