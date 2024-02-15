Подразделение владельца Google отозвало сотни роботакси из-за аварий

Reuters: компания Waymo проверит 444 беспилотных машины после одинаковых ДТП
В США сервис беспилотных такси Waymo технологической компании Alphabet (владелец Google) объявил об отзыве 444 роботизированных автомобилей из-за двух дорожных аварий, случивших в штате Аризона в декабре 2023 года. Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно предварительной информации, управляющая машинами Waymo система оказалась неспособна правильно рассчитать траекторию движения буксируемого транспорта, если тот частично погружен на эвакуатор.
ДТП произошли в столице Аризоны городе Финикс с интервалом в несколько минут, когда два автомобиля Waymo один за другим врезались в один и тот же пикап, стоявший под углом к перевозившему его грузовику.
Как уточнили в компании, буксировщик находился в среднем ряду, а буксируемый автомобиль сместился вправо и пересек разделительную линию.
Оба столкновения произошли на низких скоростях, и люди в результате аварий не пострадали.
В Waymo уточнили, что обновили программное обеспечение своего автопарка в минувшем январе и обязались не допускать подобных ситуаций в будущем.
Ранее стало известно, что в Сан-Франциско толпа хулиганов разгромила и сожгла беспилотное такси Waymo на территории китайского квартала города.