Юрист объяснил, почему частный ввоз авто потеряет смысл с 1 апреля

Власти России с 1 апреля текущего года изменят порядок расчета платежей за автомобили, которые ввозятся в страну из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает «Прайм» со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.

В ЕАЭС кроме РФ входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Сегодня граждане и юридические лица, которые ввозят машины из союза, для оптимизации таможенных платежей осуществляют их растаможку за пределами РФ. Как правило, это касается автомобилей, произведенных в Южной Корее и Японии.

По словам юриста, это привело к тому, что добросовестные компании и граждане, уплачивающие таможенные сборы в полном объеме, оказались в неравных условиях с теми, кто использует схемы занижения таможенной стоимости авто. Из-за этого кабмин РФ уточнил порядок расчета размера платежа.

Теперь недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, которые ввозятся из ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате и физическими, и юридическими лицами. Как считает Соловьев, это позволит избежать ситуаций, когда россияне и компании, ввозящие машины, растаможенные в странах союза, получают необоснованные преимущества по сравнению с автовладельцами, делающими это в России и уплачивающими налоги и сборы в полном объеме. Также удастся перекрыть канал поставок авто из Китая в непредназначенных для наших условиях комплектациях.