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Удар током: крутые электромобили

Просто мощными электрокарами сейчас трудно кого-то удивить, поэтому производители идут на разные ухищрения. Только с начала нынешнего года сразу у нескольких автомобильных компаний появились интересные «батарейные» проекты.

Фотопост: собрали все крутые электрокары
© Мотор.ру

В этом перечне — впервые перешедший на электрическую тягу кроссовер, экстремальный пикап, вседорожники в спортивном стиле, особый хэтчбек для демонстрации фирменных аксессуаров и машина в духе прототипов для «Дакара».

Все они пойдут в серийное производство в неизменном виде или станут образцом для товарных версий.

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