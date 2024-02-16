Выяснилось, в каком месяце больше всего шансов попасть в ДТП в России

«Очень многие водители при наступлении тепла в марте «переобувают» машину, чтобы избежать очередей, а в итоге оказывается, что это было преждевременное решение. Заморозки расставляют все по своим местам, и количество ДТП продолжает расти. С точностью до наоборот случается в октябре, когда резкие первые похолодания застают врасплох неподготовленных автомобилистов», — сказал директор департамента обязательных видов страхования «Альфастрахование» Роман Лободин.