Названы самые ликвидные автомобили в России в 2024 году

Эксперты назвали модели автомобилей, которые сегодня можно продать заметно дороже, чем они были куплены три года назад. Самыми ликвидными оказались отечественные и китайские машины, а вот остаточная стоимость покинувших нашу страну иномарок существенно снизилась.

© Российская газета

Русский с китайцем

В условиях продолжительного роста цен на авторынке подержанную машину можно продать сегодня гораздо дороже, чем она была куплена несколько лет назад. Это подтверждают результаты проведенного агентством "Автостат" исследования "Residual value - 2024", согласно которым остаточная стоимость многих популярных моделей, купленных в 2020 году, на 25-50% превышает их первоначальную цену. Стоит при этом отметить, что впервые в рейтинге оказались исключительно отечественные и китайские автомобили, которые вытеснили иномарки ушедших брендов.

По словам технического директора автомобильного маркетплейса Fresh Максима Рязанова, владельцы китайских и отечественных машин не сталкиваются с теми проблемами в обслуживании, как автомобилисты, имеющие корейские, японские, европейские автомобили. После ухода автоконцернов из перечисленных стран с российского рынка, большинство популярных иномарок поставляются по параллельному импорту. Они не адаптированы к эксплуатации в России, в связи с чем их владельцы несут дополнительные расходы на содержание автомобилей, особенно с учетом того, что у таких машин нет гарантии от производителя. По этим причинам снижается спрос на такие автомобили и, соответственно, их ликвидность.

"Отечественные и китайские автомобили занимают практически весь российский рынок на сегодняшний день, их производители имеют широкую дилерскую сеть, большое количество сервисов и своевременно поставляют запчасти для ремонта и обслуживания машин", - отмечает эксперт.

Универсальный выбор

Сравнив стоимость нового автомобиля в 2020 году и цену при его перепродаже в 2023-м, аналитики "Автостата" рассчитали индексы остаточной стоимости 248 моделей легковых машин, представленных на российском рынке. Итак, в очередном рейтинге самых ликвидных моделей среди автомобилей В-класса рекордсменом стал универсал Lada Largus, чей индекс остаточной стоимости составил 154,1%. На втором месте в этой номинации расположилась Lada Vesta (144,6%), а третье место заняла Lada Granta (134,8%). Таким образом, "Ларгус", который вот уже почти два года практически не производится и вернется на конвейер только в мае 2024-го, смог обогнать по сохранности остаточной стоимости "Гранту" и "Весту", хотя они являются лидерами продаж на российском рынке.

Как говорит заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ "Авилон" Роман Титов, Lada Largus крайне популярен среди тех, кто ищет просторный, надежный и экономичный автомобиль. Лидерство данной модели в рейтинге сохранности остаточной стоимости (по сравнению с Vesta и Granta) вполне объяснимо выгодными габаритами Lada Largus (вместительный салон и багажник), экономичностью в эксплуатации, простотой, доступностью запчастей, невысоким расходом топлива и пр. У "Ларгуса" очень широкий круг поклонников, и это действительно универсальный автомобиль, удобный как для семей с детьми, так и для ведения бизнеса (например, для курьерских служб и пр.).

Размер имеет значение

Среди компактных кроссоверов наилучший результат по сохранности остаточной стоимости показал китайский Geely Coolray - 146,1%. Второе место удерживает Chery Tiggo 4 - за три года эксплуатации эта модель сохраняет 144,5% от своей первоначальной цены. Замыкает тройку лидеров по-прежнему Lada Niva Legend с показателем 137%. Стоит отметить, что самый популярный по итогам 2023 года кроссовер - Haval Jolion - в Топ-3 не попал.

"Что касается лидерства Geely Coolray, покупатели ценят в этой модели современный дизайн, качественные материалы и технологичное оснащение. Во-вторых, "Кулрэй" находится в хорошем спросе и удерживает высокую остаточную стоимость на вторичном рынке за счет высокой надежности при эксплуатации, а также экономичности и производительности. Если говорить о Lada Niva Legend, то данной модели удерживать высокую остаточную стоимость позволяют надежность и простота в обслуживании, доступность запчастей, а также проходимость и универсальность", - комментирует Роман Титов.

По его мнению, Chery Tiggo 4 также вполне объяснимо находится в лидерах данного рейтинга, благодаря таким факторам, как экономичное потребление топлива и высокая производительность, репутация на рынке и доверие к бренду, технологии и качество и т.д.

В сегменте SUV-C первое место по сохранности остаточной стоимости занял Chery Tiggo 7 Pro, чей показатель составил 128,2%. Второй результат оказался на счету Changan CS55 - 126,9%, а замыкает тройку лидеров Geely Atlas - за три года эксплуатации эта модель сохраняет 126% от своей первоначальной цены.