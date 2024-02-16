Незадолго до премьеры, намеченой на 7 марта, компания выпустила ролик, посвященный новой, уже третьей модели — компактному кроссоверу с индексом R2. На видео показали световую подпись новинки со светящейся полосой во всю ширину передней части и овалами фар.

Известно, что по габаритам R2 уступит «старшему» внедорожнику R1S, а стоить будет 45-50 тысяч долларов (это 4,1-4,6 миллиона в пересчете на рубли).

На сегодняшний день Rivian выпускает полноразмерный внедорожник R1S и пикап R1T. R2, который присоединится к ним в 2025 году, будет кроссовером размером с Tesla Model Y, Kia EV6, Ford Mustang Mach-E и Hyundai Ioniq 5 — с ними ему и предстоит конкурировать на американском рынке. Стоить модель будет сравнительно недорого — вполовину меньше, чем самый доступный на данный момент пикап R1T, цены на который начинаются от 80,8 тысячи долларов (7,5 миллиона рублей).

С появлением недорогого кроссовера Rivian рассчитывает нарастить объемы производства. Для этого компания вкладывает пять миллиардов долларов в новую сборочную площадку в штате Джорджия.