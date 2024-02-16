В РФ появился в продаже кроссовер Toyota Frontlander по цене от 3,5 млн рублей

Для тех, кто искал стильную, практичную и относительно недорогую Toyota, дилеры и «частники» возят новые кроссоверы Frontlander. С ноября прошлого года, когда они стоили минимум 3 750 000 рублей, цены на них чуть снизились — теперь самый доступный на одном из классифайдов вариант обойдется на 250 тысяч дешевле, выяснили «Автоновости дня».

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За 3 500 000 рублей новый Toyota Frontlander 2023 года выпуска фирма из Владивостока доставит прямо из Китая. Он будет оснащен 196-сильной гибридной силовой установкой, основанной на 2,0-литровом бензиновом двигателе, электромоторе и вариаторе.

Чисто бензиновый кроссовер обойдется минимум в 3 630 000 рублей, и он уже есть в наличии у мультибрендового дилера в Уфе. В его случае под капотом стоит обыкновенный 2,0-литровый «атмосферник» мощностью 171 л.с., пару которому тоже составляет вариатор. Привод у всех «Фронтлэндеров» — только передний.

Официально поставляемые в Россию кроссоверы из Китая зачастую стоят дороже. Например, бестселлер Chery Tiggo 7 Pro Max в «топе» продается за 3 570 000 рублей. Цены на дорестайлинговый Chery Tiggo 8 Pro Max начинаются от 3 851 000 рублей, а на Geely Monjaro они и вовсе доходят до 4 994 990 рублей.

Что касается комплектаций, то Frontlander имеет либо аналоговую, либо цифровую «приборку», мультимедийный комплекс с крупным тачскрином, отделанный эко-кожей салон, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, люк в крыше, адаптивный круиз-контроль, климат-контроль, электромеханический стояночный тормоз с функцией AutoHold (автоматическое удержание автомобиля на месте) и камеру заднего вида с динамической разметкой.