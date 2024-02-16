Цены на такси в непогоду предложили ограничить

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин выступил за введение ограничения стоимости поездок на такси в непогоду. Так, по его словам, расчет коэффициентов в приложениях для заказа такси в дни снегопадов не должен превышать 20 процентов от цены поездки в обычных условиях, передает ТАСС.

По словам депутата, в таком случае стоимость будет «более-менее нормальной для потребителя, и водитель такси не будет в минусе».

Стоимость поездок на такси постоянно демонстрирует рост, отметил Говырин. Повышение цен связано с увеличением затрат на обслуживание машин и ростом расходов перевозчиков, подчеркнул он. Однако, как уточнил депутат, когда в отдельных случаях цена на такси растет в 4-5 раз, но машины при этом находятся и есть заказы, ситуация начинает вызывать вопросы.

«Тут дело явно не в нехватке водителей. Поэтому объяснения агрегаторов такси, что спрос на такси образовался большой, а предложение ограниченное, отсюда и выросшие цены - неверный ответ», - заявил член комитета Госдумы.

Он указал на готовность властей проработать с ФАС механизмы регулирования отрасли такси.