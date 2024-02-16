АвтоВАЗ готовится к выпуску новой дешевой «Лады»

«АвтоВАЗ» продолжает подготовку к производству нового семейства LADA Iskra, которое займет место между Vesta и Granta и пойдет «в серию» в начале 2025 года. В частности, в январе на Производстве Пластмассовых Изделий (ППИ) компании начали тестировать окраску пластиковых элементов для этих машин, а в феврале в Сеть попали очередные патентные изображения новинки.

Пресс-формы для проекта Iskra, которые, как утверждали инсайдеры, изготовили для «АвтоВАЗа» в «дружественном восточном государстве», прибыли в Тольятти в начале декабря. Предполагается, что концерн будет самостоятельно выпускать бамперы, панели приборов, дверные карты и другую номенклатуру пластиковых компонентов, необходимых для полноценного производства новой модели.

Также в декабре в базе Роспатента появились рендеры переднего бампера LADA Iskra, который вскоре «примерили» инсайдеры из Avtograd News. В итоге стало понятно, что визуально или, по крайней мере, спереди новинка будет похожа на «Гранту», а версия Cross последует примеру «Ларгуса» и получит оригинальную решетку радиатора с «сотами» вместо ламелей.

Теперь же «АвтоВАЗ» запатентовал еще два элемента — задний бампер и обшивку багажного отделения для Iskra. Ничего примечательного в них, по большому счету, нет, но ранее сообщалось, что от фирменного стиля Стива Маттина, нашедшего отражение в Vesta, Granta, Largus и снятом с производства XRay, она возьмет не только Х-образное оформление «передка», но и выштамповки на боковинах. Кроме того, ожидаются новые по форме фонари, полностью измененная по сравнению с «Грантой» оконная линия и расширенные колесные арки.