В России самыми популярными новыми автомобилями отечественной сборки являются Lada Granta и Haval Jolion. Об этом говорится в исследовании сервиса СберАвто (есть у «Газеты.Ru»).

«Из новых авто отечественной сборки в СберАвто наибольшим спросом пользуются Lada Granta, Haval Jolion, Lada Vesta и Lada Niva. Из автомобилей с пробегом российские автомобилисты чаще всего делают выбор в пользу Hyundai Solaris , Lada Granta, Kia Rio , Ford Focus и Volkswagen Polo », — говорится в исследовании.

Отмечается, что наиболее доступной машиной, произведенной в России, является Lada Granta. Ее средняя стоимость составляет 800 тыс. рублей. При этом доля новых авто в структуре сделок при покупке через СберАвто составляет 46%. Немного дороже – Volkswagen Polo (815 тыс. рублей) и Hyundai Solaris (840 тыс рублей). Kia Rio в среднем обходится россиянам в 920 тыс. рублей, Skoda Octavia – в 1 млн рублей.