Как теперь планируют поставлять китайские авто в РФ, сколько они будут стоить
С 1 апреля 2024 года изменятся правила ввоза автомобилей на территорию России. Если говорить просто, то выгода при ввозе машин из-за границы по обходным маршрутам станет несущественной из-за новой схемы оплаты.
Ранее "РГ" сообщала, что недоплаченные налоги и сборы вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате как физическими, так и юридическими лицами. И частники, и физики с апреля окажутся в равных условиях вне зависимости от страны-члена Евразийского экономического союза, через которую происходил импорт. Если говорить проще, то фактически речь идёт о подорожании автомобилей.
"Выгодной страной вывоза была Киргизия. Выгода могла составлять до 1,5-2 млн рублей. Это, допустим, Lixiang, Zeekr, HiPhi, Rising, Avatr - это те модели, которые пользуются популярностью, которые привозились для частных лиц или по "серым" схемам, или по параллельному импорту напрямую из Китая в Россию. Даже автомобили, которые официально поставляются, например Geely Monjaro, привозились по такой схеме. Я думаю, что 90% привозилось по "серым" схемам", - сообщил в беседе с BFM Алексей Стариков, заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон".
"РГ" рассказывала, что дилеры отказались от поставок некоторых моделей в Россию из-за того, что это в силу новых правил стало невыгодно.
В преддверии вступления в силу поправок, касающихся ввоза иномарок в РФ, уже начался бум заказов на автомобили.
"Разговаривал с компанией, которая занимается тем, что для частников организует сервис по логистике. У них вчера и сегодня полный беспредел, потому что все срочно побежали заказывать себе машину так, чтобы она успела приехать до 1 апреля, чтобы не попасть на дополнительные расходы", - рассказал другой собеседник издания Олег Мосеев, владелец проекта "Автомаркетолог", экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров.
Альтернативные каналы ввоза, которые были бы для конечного потребителя выгоднее, чем покупка у официального дилера, эксперты назвать не готовы.