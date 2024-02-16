Как теперь планируют поставлять китайские авто в РФ, сколько они будут стоить

"Выгодной страной вывоза была Киргизия. Выгода могла составлять до 1,5-2 млн рублей. Это, допустим, Lixiang, Zeekr, HiPhi, Rising, Avatr - это те модели, которые пользуются популярностью, которые привозились для частных лиц или по "серым" схемам, или по параллельному импорту напрямую из Китая в Россию. Даже автомобили, которые официально поставляются, например Geely Monjaro, привозились по такой схеме. Я думаю, что 90% привозилось по "серым" схемам", - сообщил в беседе с BFM Алексей Стариков, заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон".