Рынок авто с пробегом в январе упал на 10%

Агентство "Автостат" сообщает, что в первый месяц нынешнего года россияне купили 325 тысяч легковых автомобилей с пробегом - это на 10% меньше, чем в январе 2023 года.

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Чаще всего наши граждане приобретали машины марки Lada. Так, в январе было куплено 78,2 тысячи таких моделей. Второе место занимает японская Toyota, результат которой составил почти 37 тысяч единиц, что соответствует доле более 11%. Барьер в 5% также преодолели корейские бренды Kia и Hyundai (18 тысяч и 17,7 тысяч штук соответственно).

Самой популярной моделью на вторичном рынке стал хэтчбек Lada 2114 "Самара-2". За ней следует Ford Focus, топ-5 замыкают Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada 2170 "Приора".

Далее идут Lada 4x4, Lada 2107, Toyota Corolla, Toyota Camry, Lada 2190.

Ранее "РГ" сообщала, что в январе самый высокий спрос на вторичном рынке был на автомобили стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей. Их количество составило чуть более трети от всего объема продаж - 31%. Четверть автолюбителей приобретали транспортное средство от 1 млн до 1,5 млн рублей (25%) и 14% - до 500 тыс. рублей