АвтоВАЗ официально сообщил о начале выпуска топовой Lada Granta с Enjoy Pro

Спустя почти неделю после появления этих автомобилей у дилеров АвтоВАЗ сообщил о начале выпуска Lada Granta с мультимедийной системой Enjoy Pro.

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Lada Enjoy Pro имеет диагональ тачскрина 7 дюймов и поддерживает сервисы "Яндекс Авто". Также в ММС встроен ассистент "Алиса", есть возможность интеграции со смартфонами на iOS и Android. Доступна опция усиления низких частот.

На АвтоВАЗ отметили, что Lada Enjoy Pro интегрирована в электронную архитектуру автомобиля, адаптирована для типовых пользовательских сценариев: выводит на экран изображение камеры заднего вида, автоматически выключает звук при движении задним ходом.

Мультимедиа Lada EnjoY Pro доступна для Granta в комплектации #Club в обоих типах кузова - седан и лифтбек. Модель предлагается