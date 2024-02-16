АвтоВАЗ официально сообщил о начале выпуска топовой Lada Granta с Enjoy Pro

АвтоВАЗ сообщил о начале выпуска топовой Lada Granta с Enjoy Pro
Спустя почти неделю после появления этих автомобилей у дилеров АвтоВАЗ сообщил о начале выпуска Lada Granta с мультимедийной системой Enjoy Pro.
Lada Enjoy Pro имеет диагональ тачскрина 7 дюймов и поддерживает сервисы "Яндекс Авто". Также в ММС встроен ассистент "Алиса", есть возможность интеграции со смартфонами на iOS и Android. Доступна опция усиления низких частот.
На АвтоВАЗ отметили, что Lada Enjoy Pro интегрирована в электронную архитектуру автомобиля, адаптирована для типовых пользовательских сценариев: выводит на экран изображение камеры заднего вида, автоматически выключает звук при движении задним ходом.
Мультимедиа Lada EnjoY Pro доступна для Granta в комплектации #Club в обоих типах кузова - седан и лифтбек. Модель предлагается
Автомобили уже есть у дилеров, но старт продаж пока не объявлен. Цены пока также не обнародованы. Версия исполнения #Club стоит от 999 900 рублей за седан с двигателем мощностью 90 л.с. и 1 044 900 рублей просят за машину со 106-сильным мотором. Цены на лифтбек в аналогичной ситуации стоят 1 029 900 и 1 059 900 рублей соответственно.