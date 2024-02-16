BYD выпустит более 15 моделей автомобилей в 2024 году

BYD, это китайская автомобильная компания, которая специализируется на выпуске легковых автомобилей на новых источниках энергии.

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В состав BYD входит пять независимых брендов: BYD, Songsan, YangWan, Fang Cheng Bao и Denza. Многие из них не только известны на российском рынке, но и зарекомендовали себя положительно.

В BYD сообщили о своих намерениях выпустить на рынок 16 электромобилей, в том числе гибридов. Первым автомобилем, который будет выпущен в текущем году, станет BYD Dolphin Champion Edition, запас хода которого заявлен в 520 километров. Автомобиль должен поступить в продажу уже в феврале.

Второй новинкой станет BYD Frigate 07, максимальная мощность которого заявлена в 401 л.с, привод как передний, так и полный. Более подробная информация не разглашается.

В апреле текущего года должен состояться Пекинский автосалон, в рамках которого BYD планирует представить еще одну новинку BYD Sea Lion 07. Фастбэк-кроссовер получит в свое оснащение два электромотора, суммарная мощность которых составит 530 л.с.

На июнь 2024 года запланирован дебют еще нескольких моделей, это рестайлинговая версия BYD Seal, которая выступает конкурентом Tesla Model 3, и Destroyer 06, который оснащается двумя видами силовых агрегатов, бензиновым и электромотором.

В июле на рынок должен выйти Song Pro, по имеющимся сведения автомобиль после ряда обновлений должен сменить название модели на Coral.

На август запланирован дебют второго поколения кроссовера Song Plus. В сентябре будет представлена модель Seal S, а на октябрь в планах у компании запланирована демонстрация Sea Lion 07.

Суббренд Denza также планирует обновить кроссовер N7, также выпустить два новых автомобиля, это полноразмерный кроссовер, а также автомобиль, внешне напоминающий Porsche Panamera. Точной информации о новых моделях пока нет, они находятся на стадии тестовых испытаний.

Fang Cheng Bao в 2024 году намерен представить два внедорожника, это Leopard 3 и Leopard 8. Первый является компактным внедорожником, второй полноразмерным.