Zagato выпустит современную версию лемановского Alpine A220

Новинка, по неофициальной информации, окажется современной интерпретацией лемановского Alpine A220 и получит двигатель V8. Продажу и маркетинг возьмет на себя польский дилер La Squadra. В свою очередь Zagato будет отвечать за дизайн и производство.

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Ателье Zagato и польская La Squadra выпустят спорткар AGTZ Twin Tail, корни которого нужно искать на стартовой решетке «Ле-Мана».

Предположительно аббревиатура в названии новинки расшифровывает как Alpine Grand Tourer Zagato, а сама машина создана по мотивам Alpine A220, участвовавшего в 24-часовом марафоне 1968 года. Ничем выдающимся A220 не отметился: из четырех машин финишировала только одна, да и то на восьмом месте. В 1969-м из борьбы досрочно выбыли уже все экипажи, а через год Alpine решила переключиться на ралли.

Официальные данные об AGTZ Twin Tail сводятся к одному размытому изображению. По слухам, спорткар получит двигатель V8, чтобы больше соответствовать историческому прототипу. Ведь A220 приводил в движение «атмосферник» 3.0, созданный Gordini (фирма стала частью Renault в 1968-м) из двух четырехцилиндровых моторов объемом 1,5 литра. В зависимости от версии агрегат развивал 310 либо 350 лошадиных сил и работал в паре с пятиступенчатой «механикой» ZF. По паспорту A220 мог разгоняться до 330 километров в час.