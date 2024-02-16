Zagato выпустит современную версию лемановского Alpine A220
Новинка, по неофициальной информации, окажется современной интерпретацией лемановского Alpine A220 и получит двигатель V8. Продажу и маркетинг возьмет на себя польский дилер La Squadra. В свою очередь Zagato будет отвечать за дизайн и производство.
Ателье Zagato и польская La Squadra выпустят спорткар AGTZ Twin Tail, корни которого нужно искать на стартовой решетке «Ле-Мана».
Предположительно аббревиатура в названии новинки расшифровывает как Alpine Grand Tourer Zagato, а сама машина создана по мотивам Alpine A220, участвовавшего в 24-часовом марафоне 1968 года. Ничем выдающимся A220 не отметился: из четырех машин финишировала только одна, да и то на восьмом месте. В 1969-м из борьбы досрочно выбыли уже все экипажи, а через год Alpine решила переключиться на ралли.
Официальные данные об AGTZ Twin Tail сводятся к одному размытому изображению. По слухам, спорткар получит двигатель V8, чтобы больше соответствовать историческому прототипу. Ведь A220 приводил в движение «атмосферник» 3.0, созданный Gordini (фирма стала частью Renault в 1968-м) из двух четырехцилиндровых моторов объемом 1,5 литра. В зависимости от версии агрегат развивал 310 либо 350 лошадиных сил и работал в паре с пятиступенчатой «механикой» ZF. По паспорту A220 мог разгоняться до 330 километров в час.
В новом проекте Zagato возьмет на себя дизайн и производство, La Squadra, торгующая Ferrari, Pagani, Koenigsegg, Bugatti и Alpine, будет отвечать за маркетинг и продажи. Премьера AGTZ Twin Tail запланирована на 21 февраля. Спорткар присоединится к числу знаковых работ ателье, среди которых Alfa Romeo Giulia SWB, электрический катер Persico Zagato 100.2, родстер Mostro Barchetta Zagato Powered by Maserati и купе IsoRivolta GTZ.