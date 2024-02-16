В России заметили новые Toyota Land Cruiser 300 по цене от 9 млн рублей

Новый Toyota Land Cruiser 300, который около полугода поставлялся в Россию официально, теперь в обход «Тойоты» возят на наш рынок дилеры и частные продавцы. По сравнению с ценами прошлой осенью, когда они начинались от 12 700 000 рублей, эти внедорожники серьезно подешевели: теперь на одном из классифайдов они стоят минимум 8 970 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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Столько за новую «трехсотку» 2024 года выпуска просит фирма из Владивостока, которая уже учла в цене утилизационный сбор. Покупатель получит автомобиль с 3,5-литровым бензиновым битурбомотором мощностью 415 лошадиных сил, десятиступенчатым классическим «автоматом» и полным приводом.

Комплектация называется «Престиж Off-road» и, исходя из описания в объявлении, включает в себя полностью светодиодную оптику, датчики света и дождя, камеру кругового обзора с передними и задними парктрониками, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, мультимедийный комплекс с премиальной акустикой и встроенной навигацией, беспроводную зарядку для смартфона, активную подвеску, подогрев и вентиляцию передних сидений, а также подогревы руля, лобового стекла и складывающихся боковых зеркал заднего вида.

Аналогичный Land Cruiser 300, только в юбилейной версии 70th Anniversary, та же фирма из Владивостока готова привезти под заказ за 9 370 000 рублей. У других продавцов цены выше: в Екатеринбурге самый дешевый из выставленных на продажу «трехсотых» стоит 9 700 000 рублей, в Волгограде — 9 900 000 рублей, а в Москве и Новосибирске — 10 200 000 рублей.