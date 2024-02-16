Новый пикап Mitsubishi L200 стал популярным в Японии ещt до старта продаж

На японском рынке грузовик предложен лишь в двух дорогих комплектациях, обе имеют топовый турбодизель и полный привод.

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Премьера рамного пикапа Mitsubishi нового поколения состоялась летом прошлого года, ее провели на производственной родине – в Таиланде, где модель зовется Triton (на некоторых рынках, включая Россию, рамник известен как L200). Тогда же сообщалось о том, что грузовик вернется в Японию после 12-летнего перерыва. Предварительные заказы на свежий Mitsubishi Triton в Стране восходящего солнца начали принимать под конец декабря, там он тоже носит имя Triton.

Так вот теперь объявлено о старте «живых» продаж на домашнем рынке. Одновременно в Mitsubishi похвастались первыми успехами пикапа.

Менее чем за два месяца новый Triton собрал в Японии примерно 1300 заявок (данные по состоянию на 13 февраля), а ведь компания рассчитывала продавать на родине всего по 200 машин ежемесячно. И это при том, что японцам пикап доступен лишь в двух дорогих комплектациях GLS и GSR с четырехдверной кабиной, 204-сильным турбодизелем 4N16 2.4 в сочетании с автоматом и полным приводом Super Select 4WD-II. В Таиланде, например, грузовик еще бывает с однорядной или полуторной кабиной, там также продают заднеприводные версии, у дизеля три варианта мощности (150 л.с., 184 л.с. или 204 л.с.), плюс предусмотрена механика.

В Японии пикап по умолчанию имеет светодиодную оптику, 18-дюймовые колеса, обогрев руля и передних сидений, климат-контроль, мультимедийную систему с 9-дюймовым планшетом, 7-дюймовый цветной экран в приборке, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. Версия GSR – это еще окрашенные в цвет кузова рамка радиаторной решетки с горизонтальными плашками, черные глянцевые накладки на колесных арках, кожаная обивка и электрорегулировки водительского кресла.