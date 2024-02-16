На продажу выставлен необычный Cadillac ATS-V, на котором ездил Джо Байден

На аукционе Car & Bids выставлен седан 2018 года, на котором ездил Джо Байден, когда еще не был президентом — до 2020 года. У автомобиля есть одна особенность: Cadillac не выпускал ATS-V с черным кузовом в оттенке Raven Black и коричневым салоном Kona Brown. Обивку сидений заменили по личному заказу Байдена, что делает этот ATS-V единственным в своем роде. До конца торгов осталось меньше недели, и текущая ставка составляет 29 046 долларов (почти 2,7 миллиона рублей).

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Стоит отметить, что Байден не покупал этот Cadillac ATS-V, а взял его в долгосрочную аренду. Помимо салона, имеются еще некоторые изменения относительно стандартной комплектации: у седана бронзовые колесные диски от «заряженного» СT4-V Blackwing, решетка Renick Performance, накладка на заднем бампере, тонированные стекла и опциональный проекционный дисплей. Пробег автомобиля составляет 25,5 тысячи километров.

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

Мотор.ру

ATS-V укомплектован 3,6-литровым мотором V6 с двойным турбонаддувом мощностью 470 лошадиных сил. Пару мотору составляет восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. С таким двигателем седан разгоняется с места до 60 миль в час (97 километров в час) за 3,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 304 километра в час.