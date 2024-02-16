Бронегрузовик для подавления массовых беспорядков продают по цене Bugatti Chiron

Если вы диктатор, босс наркокартеля, любитель транспортных средств из «Форсажа» или просто богатый человек, готовящийся к постапокалиптическому будущему, вам необходимо повнимательнее посмотреть на следующий лот.

© Carakoom

Бронированная машина для подавления массовых беспорядков Inkas — это изготовленный по индивидуальному заказу грузовик, оборудованный для защиты пассажиров и разгона толпы.

Мало используемый экземпляр в настоящее время выставлен на продажу по цене в 2,9 миллиона долларов (267 млн рублей), хотя его гражданское использование строго запрещено.

Carakoom

Кузов грузовика имеет броню класса BR7, что означает, что он выдерживает попадания из 7,62 мм винтовки и осколки от взрывчатки. На крыше установлен брандспойт высокого давления, которым можно управлять изнутри. Также есть система пожаротушения, регулируемый по высоте отбойник спереди для удаления препятствий на пути и система кругового обзора.

Несмотря на длину 7874 мм, ширину 2692 мм и высоту 2464 мм, в кабине могут разместиться только четыре человека, включая водителя. Неясно, есть ли в закрытой задней части место для груза или оно отведено для баков с химическими добавками и основного резервуара для воды из нержавеющей стали емкостью 10 000 литров.

Грузовик создан на базе шасси Freightliner M2106 RVC и оснащен 6,7-литровым 6-цилиндровым турбодизелем Cummins. Силовой агрегат выдаёт 330 л.с. (242 кВт) и чудовищный крутящий момент в 1355 Нм, которого, по описаниям, достаточно, чтобы «с легкостью отодвинуть неподвижные транспортные средства с дороги».

Carakoom

Мощность передается на четыре из шести колес через 10-ступенчатую автоматическую коробку передач. Пробег этого конкретного экземпляра составляет 1931 км.

На официальном сайте Inkas Armored потенциальных покупателей встречает предупреждение: «Этот автомобиль могут приобрести только квалифицированные правоохранительные, коммерческие или государственные органы».

Другими словами, даже если у человека есть необходимые средства для добавления автомобиля для массовых беспорядков в свою коллекцию, законодательство США не разрешит транзакцию, если он не предоставит правильные учетные данные.