Российским дилерам Skoda придется переделать сайты, и вот почему

Как пишет телеграм-канал «Русский автомобиль», 16 февраля начинается ребрендинг сайтов дилеров Skoda. Он затронет все разделы, подразделы, внутренние страницы и формы обратной связи. Дилерам предписано удалить всю информацию о покупке автомобиля. В письме, на которое ссылается автор канала, говорится о том, что ребрендинг будет осуществляться «в соответствии с новыми директивами использования товарных знаков бренда».

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Skoda, как и другие европейские марки, в том числе входящие в концерн Volkswagen, приостановила работу в России в 2022 году после начала СВО: новые автомобили перестали поставлять в страну, а также была остановлена сборка машин на двух заводах, в Калужской области и Нижнем Новгороде. Когда дилеры распродали остатки машин со складов, на рынке начали появиться модели, ввезенные по параллельному импорту.

На момент написания новости на нескольких сайтах официальных дилеров по-прежнему фигурируют модели Skoda и прайс-листы образца 2022 года, в которых, например, Rapid стоит от 1,6 миллиона рублей, а обновленный Kodiaq — от 3,36 миллиона.