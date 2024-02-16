Stellantis потратит на премии сотрудникам более миллиарда евро

Автоконцерн Stellantis намерен распределить почти 1,9 миллиарда евро среди своих сотрудников «на основании финансовых результатов и достижений за прошлый год». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

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Stellantis насчитывает в общей сложности 14 брендов, включая Peugeot, Opel, Citroen, Jeep, FIAT, Alfa Romeo, Dodge, RAM. В компании отметили, что в 2023 году примерно 95% ее сотрудников по всему миру были включены в программу бонусов «оплата за результат».

«В условиях конкуренции и высоких требований все сотрудники Stellantis могут гордиться тем, что мы создавали вместе за последние три года, и я хочу тепло поблагодарить каждого из них за это», - заявил генеральный директор Stellantis Карлос Таварес.

Он подчеркнул, что благодаря хорошим результатам, компания распределит почти 1,9 миллиарда евро в виде участия в прибыли и переменных бонусов третий год подряд.