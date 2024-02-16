Рассекречен китайский электроуниверсал Nio ET5 с запасом хода свыше 1000 км

Автопроизводители из Китая продолжают выпускать ускоренными темпами легковые автомобили, которые пользуются успехом на российском рынке.

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В недавнем времени появилась информация о том, что в Министерстве информационных технологий и промышленности Китая были зарегистрированы две новые модели легковых автомобилей Nio ET5 и ET5 Touring с аккумуляторными батареями на 150 кв/час.

На текущий момент автомобили Nio ET5 и ET5 Touring оснащаются аккумуляторными батареями на 100 кв/час, после обновления емкость АКБ будет увеличена, при этом вес самого автомобиля станет тяжелее всего на 20 килограмм. Снаряженная масса будет составлять 2 254 кг.

Nio ET5 Touring получит запас хода в 1010 километров, мощность силовой установки заявлена на уровне 490 лошадиных сил, привод полный. Но установить аккумулятор на 150 кв/часов в автомобили Nio ET5 и ET5 Touring можно будет только по подписке, с конвейера они будут сходить только в версии с аккумулятором на 100 кв/час. Все дело в том, что комплектация более емким АКБ, на стадии производства, приведет к удорожанию моделей.

Автомобили Nio на электрической тяге, массовый выпуск которых был налажен в 2021 году, изначально столкнулись с серьезными трудностями. В настоящее время универсал Nio ET5 Touring и седан Nio ET5 прошли соответствующую сертификацию и могут встать на конвейер для массового производства.

В компании сообщают о том, что если Nio ET5 и ET5 Touring успешно пройдут испытания с аккумулятором на 150 кв/часов, аналогичная услуга по подписке станет доступной и для других выпускаемых моделей Nio: ES8, EC6, EC7 и ET7.