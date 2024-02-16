Автомобилист из Владимирской области узнал об угоне авто из соцсетей

Житель города Вязники узнал об угоне своего автомобиля из социальных сетей. Как сообщает пресс-служба МВД РФ по Владимирской области, мужчина оставил машину во дворе своего дома и уехал на заработки в Москву — через несколько дней он увидел снимок с машиной, припаркованной в другом районе.

© Unsplash

Автомобилист обратился с заявлением в полицию. Правоохранители оперативно нашли машину и выяснили, что ее угнал 28-летний сын супруги потерпевшего. После отъезда отчима он взял ключи от авто и в состоянии алкогольного опьянения решил покататься по городу. Также выяснилось, что менее полугода назад молодого человека лишили прав за нетрезвую езду.

В отношении пасынка возбуждены два уголовных дела — за угон транспортного средства и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Автомобиль вернули владельцу.