Ford может объединиться с конкурентами, чтобы дать отпор Китаю

На фоне охлаждения спроса на электрокары растет обеспокоенность из-за китайских машин. Они могут завлечь к себе покупателей низкими ценами, считают в Ford, называя угрозу от них «колоссальной». Это случится несмотря на правительственные меры, а потому автогигант готов сотрудничать с конкурентами, такими как General Motors, чтобы помочь друг другу сделать «батарейные» машины дешевле.

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В Ford отмечают, что китайские производители опережают запад в технологиях, связанных с электрокарами. И рано или поздно их продукция наводнит рынок США, как это сделали японские, корейские и немецкие автомобили.

Правительство вводит дополнительные пошлины, чтобы сдержать поток «китайцев», но они найдут обходные пути — возможно, через Мексику. Автопроизводители, которые не смогут с ними конкурировать, потеряют от 20 до 30 процентов дохода, прогнозируют в Ford.

Поэтому американским компаниям остается готовиться к этой экспансии. Одним из способов может стать сотрудничество с нынешними конкурентами. Так, Ford и General Motors рассмотрят возможность объединить усилия с целью сделать электрокары более дешевыми и эффективными.

Кроме этого, Ford сформировал новую команду инженеров для создания небольшого и сверхдоступного электромобиля. Он должен составить конкуренцию BYD Seagull, а значит, стоить порядка 11 тысяч долларов (чуть больше миллиона рублей по сегодняшнему курсу). Удержать цену удастся, если получится удешевить аккумулятор — самый дорогой компонент электрокара.