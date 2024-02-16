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В Россию привезли современный, мощный и относительно недорогой седан Volkswagen. Сколько он стоит

Официальный дилер Volkswagen в Рязани привез в Россию новую версию седана Bora китайской сборки, представленную на автосалоне в Гуачнжоу около года назад. Речь об исполнении 300 TSI с 1,5-литровым 160-сильным турбомотором, которое без учета скидок можно купить за 2 759 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

В России замечен седан Volkswagen Bora с новым двигателем за 2,76 млн рублей
© Wikimedia Commons

Исходя из описания в объявлении о его продаже, указанная цена — не окончательная, и возможно ее дополнительное снижение в ходе торга. Как бы то ни было, комплектация у этой «Боры» называется SE и включает в себя датчики давления в шинах, передние фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, камеру заднего вида, передний и задний парктроники, адаптивный круиз-контроль, а также датчики света и дождя.

Кроме того, владелец Volkswagen Bora 300 TSI SE может рассчитывать на:

  • Запуск двигателя с кнопки;
  • Бесключевой доступ;
  • Электрорегулировку сиденья;
  • Передние и задние электростеклоподъемники;
  • Электропривод зеркал;
  • Кондиционер;
  • Двухзонный климат-контроль;
  • Обогрев зеркал и форсунок стеклоомывателей;
  • USB;
  • TV;
  • Мультифункциональный руль;
  • Кожаную обивку салона;
  • Кожаный руль;
  • Складывающееся заднее сидение;
  • Передний центральный подлокотник;
  • Светодиодные фары;
  • Противотуманные фары.

Производством Volkswagen Bora в Китае занимается совместное предприятие FAW-Volkswagen. На китайском рынке эти седаны также представлены с еще двумя моторами: 1,5-литровым «атмосферником» в паре с шестиступенчатым «автоматом» и 1,4-литровым турбомотором в паре с семиступенчатым «роботом». Цены на них там начинаются от 98 800 юаней или 1,25 млн рублей по текущему курсу.

Автоновости
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