В России замечен седан Volkswagen Bora с новым двигателем за 2,76 млн рублей

Официальный дилер Volkswagen в Рязани привез в Россию новую версию седана Bora китайской сборки, представленную на автосалоне в Гуачнжоу около года назад. Речь об исполнении 300 TSI с 1,5-литровым 160-сильным турбомотором, которое без учета скидок можно купить за 2 759 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

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Исходя из описания в объявлении о его продаже, указанная цена — не окончательная, и возможно ее дополнительное снижение в ходе торга. Как бы то ни было, комплектация у этой «Боры» называется SE и включает в себя датчики давления в шинах, передние фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, камеру заднего вида, передний и задний парктроники, адаптивный круиз-контроль, а также датчики света и дождя.

Кроме того, владелец Volkswagen Bora 300 TSI SE может рассчитывать на:

Запуск двигателя с кнопки;

Бесключевой доступ;

Электрорегулировку сиденья;

Передние и задние электростеклоподъемники;

Электропривод зеркал;

Кондиционер;

Двухзонный климат-контроль;

Обогрев зеркал и форсунок стеклоомывателей;

USB;

TV;

Мультифункциональный руль;

Кожаную обивку салона;

Кожаный руль;

Складывающееся заднее сидение;

Передний центральный подлокотник;

Светодиодные фары;

Противотуманные фары.