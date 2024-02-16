В России замечен седан Volkswagen Bora с новым двигателем за 2,76 млн рублей

В Россию привезли современный, мощный и относительно недорогой седан Volkswagen. Сколько он стоит
Официальный дилер Volkswagen в Рязани привез в Россию новую версию седана Bora китайской сборки, представленную на автосалоне в Гуачнжоу около года назад. Речь об исполнении 300 TSI с 1,5-литровым 160-сильным турбомотором, которое без учета скидок можно купить за 2 759 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».
Исходя из описания в объявлении о его продаже, указанная цена — не окончательная, и возможно ее дополнительное снижение в ходе торга. Как бы то ни было, комплектация у этой «Боры» называется SE и включает в себя датчики давления в шинах, передние фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, камеру заднего вида, передний и задний парктроники, адаптивный круиз-контроль, а также датчики света и дождя.
Кроме того, владелец Volkswagen Bora 300 TSI SE может рассчитывать на:
- Запуск двигателя с кнопки;
- Бесключевой доступ;
- Электрорегулировку сиденья;
- Передние и задние электростеклоподъемники;
- Электропривод зеркал;
- Кондиционер;
- Двухзонный климат-контроль;
- Обогрев зеркал и форсунок стеклоомывателей;
- USB;
- TV;
- Мультифункциональный руль;
- Кожаную обивку салона;
- Кожаный руль;
- Складывающееся заднее сидение;
- Передний центральный подлокотник;
- Светодиодные фары;
- Противотуманные фары.
Производством Volkswagen Bora в Китае занимается совместное предприятие FAW-Volkswagen. На китайском рынке эти седаны также представлены с еще двумя моторами: 1,5-литровым «атмосферником» в паре с шестиступенчатым «автоматом» и 1,4-литровым турбомотором в паре с семиступенчатым «роботом». Цены на них там начинаются от 98 800 юаней или 1,25 млн рублей по текущему курсу.