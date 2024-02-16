Hyundai готовит два новых электропикапа

Hyundai рассекретил названия двух новых моделей, это электропикапы Ioniq T10 и Ioniq T7.

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Hyundai зарегистрировал два новых товарных знака еще в конце прошлого года. Название Ioniq говорит о том, это автомобили будут производиться на электрической тяге, а символ «T» обозначает, что это будет пикап.

Hyundai будет выпускать пикапы Ioniq T10 и Ioniq T7 не только для местного, австралийского рынка, ожидается, что T10 станет флагманом и будет экспортироваться в ряд стран, среди которых Соединенные Штаты Америки. В Россию автомобиль может поставляться только путем параллельно импорта, что не исключено.

Ожидается, что пикапы поступят в продажу на ранее 2025-2026 года. Не исключен вариант, что они будут оснащаться двумя электромоторами, привод будет полный. Также возможен и вариант оснащения одним электромотором и задним приводом. Более точная информация будет только после того, как пикапы официально рассекретят.

В настоящее время на российском рынке доступны такие модели Hyundai как: Solaris, Elantra, Sonata, Creta, Tucson, Santa Fe, Palisade, Staria.

Самым доступным автомобилем в линейке Hyundai является Solaris, стоимость которого начинается от 1 408 000 рублей. Автомобиль предлагается в широкой цветовой гамме. В качестве силовой установки установлен 1,4-литровый бензиновый мотор, мощностью 100 лошадиных сил. Привод передний, трансмиссия механическая или автоматическая на выбор.