Toyota построила уникальный кабриолет для борцов сумо на базе Century SUV

Компания Toyota рассказала об уникальном автомобиле - кабриолете на базе недавно вышедшего на рынок роскошного внедорожника Century. Новинку построили для ёкодзунов - титулованных борцов сумо. На этот раз на кабрио прокатился Терунофудзи, выигравший свой девятый турнир.

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В "Тойоте" рассказали, что создание Century Cabrio - не просто срезать крышу у исходного автомобиля. Это большой проект, начавшийся, по словам Акио Тойода, председателя правления Toyota, с полного пересмотра конструкции автомобиля. Он сравнил церемонию передачи автомобиля с выдачей дочери замуж.

Toyota Century SUV - кроссовер, построенный на платформе TNGA-K (Highlander), оснащённый гибридной силовой установкой мощностью 612 л.с. на базе атмосферного V6 и полноуправляемым шасси. По неофициальной информации, компания планирует выделить Century в отдельный суперпремиум бренд.