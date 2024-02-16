Новый Volkswagen Golf обзавёлся ценником и юбилейной спецверсией Edition 50

Стоимость рестайлингового хэтчбека на домашнем рынке стартует с 27 180 евро, а за универсал с прибавкой Variant просят не менее 28 280 евро.

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Одна из наиболее популярных моделей на европейском рынке – Volkswagen Golf – в этом году отмечает 50-летний юбилей. Напомним, немецкая марка приурочила к празднику рестайлинг семейства: премьера обновлённых версий восьмого Гольфа (включая исполнения с прибавками GTI и GTE) прошла в конце прошлого месяца. Теперь в компании объявили о старте приёма предзаказов на посвежевшие VW Golf в Европе.

Стартовая цена рестайлингового хэтчбека Golf на домашнем рынке, в Германии, составляет 27 180 евро. За версию Life просят 29 280 евро, Style – 34 350 евро, а стоимость посвежевшего Гольфа лимитированной юбилейной серии Edition 50 (на заглавном фото) равна 36 820 евро. В свою очередь, ценник базового обновлённого универсала Volkswagen Golf Variant составляет 28 280 евро, средние исполнения Life и Style стоят 30 380 и 35 450 евро соответственно; стоимость топового исполнения R-Line пока не обнародована.

Спецверсия VW Golf Edition 50 имеет несколько отличий от «обычного» рестайлингового хэтчбека. В частности, он получил несколько знаков, указывающих на принадлежность к лимитированной серии – «50» и «Volkswagen» на центральных стойках, наименование версии на передних порогах, а также индекс спецверсии, размещённый в нижней спице рулевого колеса.

Ещё такая пятидверка получила оригинальные 18-дюймовые легкосплавные колёсные диски Leeds (у «обычной» версии – 15-дюймовые стальные диски), логотип бренда с подсветкой и тонировку задних стёкол. Кроме того, у хэтчбека в исполнении Edition 50 накладки на педали выполнены из матовой нержавеющей стали, а обшивка потолка – из чёрной ткани. В оснащение этого Гольфа входит информационно-развлекательная система Discover с тачскрином диагональю 12,9 дюйма, навигационной системой, функцией запуска и блокировки без ключа, а также голосовым ассистентом IDA.

За доплату предлагается пакет Plus, который включает в себя подъёмно-сдвижной панорамный люк в крыше, проекционный дисплей на лобовом стекле, а также матричную головную оптику IQ. Light.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, базовой для обновлённого Volkswagen Golf является бензиновая 1,5-литровая турбочетвёрка TSI, отдача – либо 115, либо 150 л.с.; этот мотор работает в паре с шестискоростной механикой. Далее следуют «мягкогибридные» варианты, где тот же двигатель работает в тандеме с 48-вольтовым «электродовеском», а в комплект предлагается семиступенчатый робот. В списке вариантов есть и 2,0-литровый дизель TDI (115 или 150 л.с.), агрегатирующийся с 6МКП или 7DSG. Мощность бензинового 2,0-литрового мотора TSI у посвежевшего Golf GTI подросла на 20 л.с. до 265 л.с., в пару идёт только робот.

Подзаряжаемые гибриды поступят в продажу позже. В основе их установок лежит 1,5-литровый мотор TSI, при этом у Golf eHybrid 150-сильная версия, а Golf GTE достался 177-сильный вариант. Электромотор интегрирован в шестиступенчатую коробку передач eDSG. В первом случае совокупная отдача равна 204 л.с., во втором – 272 л.с. Ещё в состав системы входит новая тяговая батарея ёмкостью 19,7 кВт*ч, запас хода при движении только на электротяге повысился с 61 до 100 км (при расчёте по циклу WLTP). Спецверсии Edition 50 полагаются разные варианты «начинки», но стартовым является 150-сильный TSI с ручной коробкой передач.