Покупатели новых автомобилей Dodge получат скидку за каждую лошадиную силу

Американский производитель запустил бонусную программу для привлечения новых клиентов под названием Power Dollars. Максимальная скидка при покупке нового автомобиля составит 7850 долларов (примерно 720 000 рублей по текущему курсу). Аналогичная акция действовала в 2019 году. Однако в тот раз под бонусную программу попадали исключительно «заряженные» спорткары серии Hellcat, оборудованные мощными восьмицилиндровыми двигателями.

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Теперь же жители США могут приобрести Dodge Charger 2023 года в комплектациях SXT, GT и R/T RWD со скидкой от 2920 до 3700 долларов. При покупке Challenger SXT, GT или R/T покупатели смогут сэкономить до 3750 долларов. На Durango в зависимости от версии действует скидка от 2920 до 3600 долларов. При этом в некоторых штатах внедорожник можно приобрести на 7850 долларов дешевле.

Бонусная программа Power Dollars будет действовать до 29 февраля 2024 года. С помощью акции компания планирует распродать остатки своих автомобилей, которые сняли с производства в прошлом году. Кроме того до конца месяца, дилерские центры будут давать беспроцентную рассрочку на покупку машин сроком 72 месяца. Однако воспользоваться обоими бонусными предложениями не получится.