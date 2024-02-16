Китайский бренд GAC дооснастит кроссовер специально для России

Портал «Китайские автомобили» рассказал о планах компании GAC Motor Rus войти в топ-10 самых успешных автомобильных брендов на российском рынке. Для этого в GAC решили привезти в Россию три новинки: минивэн M8, кроссовер GS3, а также кроссовер Emkoo, который специально для России оснастят полным приводом.

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Заместитель гендиректора GAC Motor Rus Константин Байшев рассказал, что старт продаж Emkoo запланирован в России на октябрь 2024 года. Размеры авто - 4680 х 1901 х 1670 миллиметров, колесная база - 2750 миллиметров.

В РФ будут продавать два варианта Emkoo. Один из них - с передним приводом, 1,5-литровым двигателем и роботизированной коробкой передач, а другой - с двухлитровым двигателем, восьмиступенчатой коробкой-автомат и полным приводом.

По версии портала «Китайские автомобили», систему полного привода для авто могут позаимствовать у флагманского кроссовера GS8.

Премьера кроссовера GS3 состоится в РФ конце марта.

В конце января российским автодилерам начали поставлять семиместные китайские премиальные минивэны GAC M8. Это новые для российского рынка минивэны, они оснащены двухлитровым бензиновым турбомотором на 231 лошадиную силу, восьмиступенчатой коробкой-автомат Aisin и передним приводом.