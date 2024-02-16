Sony Honda Mobility скоро представит три новых автомобиля

Sony Honda Mobility – совместное автомобильное предприятие Honda и Sony, которое разрабатывает автономные электромобили. Появились новые подробности о новинках предприятия.

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Помимо анонсированного ранее электрического седана Afeela, который выйдет в 2025 году, Sony Honda Mobility выпустит кроссовер в 2027 году и недорогой компактный седан в 2028 году. Все три автомобиля разрабатываются на одной платформе.

Компактный седан Sony Honda Mobility будет собираться из комплектующих Honda, что снизит его цену.

Подробностей о кроссовере Sony Honda Mobility пока нет. Но концепт Vision-S 02 показывает, как может выглядеть этот автомобиль.

едан Afeela, который будет представлен в 2025 году, получит два электродвигателя, каждый мощностью 241 л.с. Он оснащен литий-ионным аккумулятором мощностью 91 кВтч.