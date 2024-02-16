«Автоновости дня» рассказали о ценах на автозапчасти в России в 2024 году

Никаких существенных изменений на российском рынке автозапчастей в первой половине 2024 года не ожидается. Цены на них перестанут расти, поскольку хорошо налаженная логистика позволяет дилерам открывать новые маршруты поставок оригинальных деталей, в том числе через Китай и Гонконг. Об этом сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр».

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«В России нет дефицита автозапчастей ни в одном из сегментов, поэтому поставщики будут удерживать текущие цены в рамках роста инфляции, чтобы сохранить высокий уровень спроса», — подчеркнули в пресс-службе дилерской группы.

В группе компаний также уточнили, что цены на запчасти в России сейчас напрямую зависят от курса рубля и внешних ограничений, поэтому при отсутствии дополнительных факторов, влияющих на них, ситуация на этом рынке останется стабильной.

По статистике «АвтоСпецЦентра», спрос на российском рынке автозапчастей в 2023 году сместился в сторону неоригинальных деталей, так как россияне начали все чаще отдавать предпочтение доступным аналогам.