Дистрибьютор MG Motor в России рассказал, чем марка отличается от других "китайцев"

Марка британского происхождения MG Motor, которая в настоящее время принадлежит китайской госкорпорации SAIC Motor, обещает привезти в нашу страну 10 новинок. Редакция "Российской газеты" поговорила с Дарьей Сапуновой, директором по маркетингу и рекламе ООО "Мир-Дистрибьютор", являющегося эксклюзивным дистрибьютором MG Motor в России, и выяснила, какие конкурентные преимущества должны склонить россиян россиян в пользу автомобилей MG.

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Уже неоднократно рассказывалось о проблемах новоиспечённых владельцев новых "китайцев", которым по той или иной причине пришлось обратиться в сервис. Хорошо, если автомобиль ввезён официально, через представительство - тогда есть обслуживание по гарантии и более-менее понятные номенклатура и сроки поставок запчастей. Если автомобиль приехал через параллельный импорт, да ещё является диковинкой, то в случае поломки такая машина рискует стать недвижимостью.

"MG - крупнейший бренд по объему экспорта из Китая. Все процессы у нас давно отлажены: и поставки запчастей, и техническая поддержка. У официальных дилеров есть прямой доступ к каталогу производителя, где можно найти деталь по конкретному VIN-коду. Это выгодно отличает их от "серых" автосервисов, которым приходится искать комплектующие обходными путями и нередко сталкиваться с тем, что найденные запчасти не подходят", - рассказал "РГ" представитель MG Motor.

По её словам, у MG Motor также более доступная стоимость запчастей:

"Мы проанализировали стоимость запчастей, необходимых для ремонта после небольшого фронтального столкновения. Выяснилось, что рекомендованная нами как дистрибьютором розничная цена деталей для автомобилей MG почти вдвое ниже, чем стоимость комплектующих для сопоставимых по классу машин других брендов. Так что мы уверены не только в своем продукте, но и в том, что сможем обеспечить высокий уровень послепродажного сервиса".

На фоне конкурентов автомобили MG будут выделяться надёжным силовым агрегатом, который имеет возможность адаптации для работы на газу:

"Среди преимуществ авто MG можно отметить более надежный и долговечный безнаддувный мотор, а также вариатор, "переваривающий" 180 Н•м крутящего момента. Машины конкурентов, как правило, оснащены турбированными двигателями и бесступенчатой трансмиссией, работающими на пределе. К тому же наши автомобили можно перевести на газ. Мы уже успешно делаем это".

Ещё один момент, на который обратила внимание Дарья Сапунова, - предоставление официальной гарантии. В России это 3 года или 100 000 км в зависимости от того, что наступит раньше.

Ранее "РГ" рассказывала, что до конца года дилерская сеть MG Motor в России вырастет до 50 точек. К настоящему времени функционирует более 30 центров в 18 городах.